В мае 2019 на украинском рынке было реализовано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1,6% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом в прошлом месяце у украинцев пользовались автомобили марки Toyota. Свои первые регистрационные номера в мае получили 1238 новых Тойот. Таким образом, прошлогодний показатель этого японского бренда улучшилось почти на 46 процентов.

Читайте также: Птица спас водителя от штрафа за превышение скорости

Второй по популярности стала Renault. За месяц 967 новых легковых автомобилей этой марки пополнили автопарк страны. По сравнению с маем 2018 года спрос на новые Рено в Украине вырос на 29 процентов.

Несмотря на незначительное снижение (0,6%) от своего прошлогоднего показателя, третье место занимает Hyundai. В активе этой марки 501 зарегистрирован автомобиль.

Четвертую строчку майского рейтинга возглавил Nissan – 468 реализованных автомобилей и 26% рост по сравнению с маем прошлого года.

Завершает лидерскую пятерку KIA с результатом 445 автомобилей (+ 18%).

Также в ТОП-10 майского рынка попали: Skoda – 319 шт. (–17%); Volkswagen – 314 шт. (–24%); Mitsubishi – 250 шт. (+ 57%); MAZDA – 215 шт. (–13%); Suzuki – 205 шт. (–11%).

Статус бестселлера месяца в этот раз получил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.