У травні 2019 року на українському ринку було реалізовано 6,9 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 1,6% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Найбільшим попитом у минулому місяці в українців користувалися автомобілі марки Toyota. Свої перші реєстраційні номери в травні отримали 1238 нових Тойот. Таким чином, минулорічний показник цього японського бренду покращився майже на 46 відсотків.

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Другою за популярністю стала Renault. За місяць 967 нових легкових автомобілів цієї марки поповнили автопарк країни. У порівнянні з травнем 2018 року попит на нові Рено в Україні зріс на 29 відсотків.

Незважаючи на незначне зниження (0,6%) від свого торішнього показника, третє місце посідає Hyundai. В активі цієї марки 501 зареєстрований автомобіль.

Четверту сходинку травневого рейтингу очолив Nissan – 468 реалізованих авто і 26% зростання в порівнянні з травнем минулого року.

Завершує лідерську п’ятірку KIA з результатом 445 авто (+18%).

Також у ТОП-10 травневого ринку потрапили: Skoda – 319 шт. (-17%); Volkswagen – 314 шт. (-24%); Mitsubishi – 250 шт. (+ 57%); MAZDA – 215 шт. (-13%); Suzuki – 205 шт. (-11%).

Титул бестселера місяця цього разу отримав автомобіль Toyota RAV-4, на якому свій вибір зупинив 551 покупець.