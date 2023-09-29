В столице Чехии теперь можно заказать такси через привычное для многих украинцев мобильное приложение OnTaxi.

Всеукраинский онлайн-сервис заказа такси OnTaxi заявил о начале предоставления услуг в Праге.

OnTaxi позволяет вызвать такси с помощью приложения, адаптированного под любое мобильное устройство, а также через сайт для Праги и сайт для Украины.

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“Интерес к украинским IТ-продуктам в странах Европы в последнее время существенно повысился. Это связано, в первую очередь, с возможностью получить высокотехнологичные решения по привлекательной цене, а также возможностью поддержать Украину и украинцев. Что касается начала работы в Праге – мы это делаем вместе с партнерами. Надеемся также, и нашим гражданам будет приятно воспользоваться привычным приложением», – комментирует руководитель международного бизнеса OnTaxi Денис Покалицын.

OnTaxi – это быстрорастущий ИТ-продукт, а также реальный бизнес в сфере услуг. Бренд входит в ТОП-5 ведущих украинских сервисов заказа такси. Работает по прямой модели и модели франшизы на территории Украины, Азербайджана и стран ЕС с частными и корпоративными клиентами.