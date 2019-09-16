Патрульные задержали предполагаемого вора автомобильных деталей. Мужчина демонтировал с чужого авто кузовные детали и сдал их в металлолом.

Недавно, на улице Гната Юры мужчина решил починить двигатель своего транспортного средства. Отойдя на несколько минут за инструментами, гражданин оставил автомобиль без присмотра, чем и воспользовался неизвестный, который украл детали кузова.

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Самостоятельно догнать и задержать вора гражданин не смог, поэтому вызвал полицию. Владельцу удалось запомнить внешний вид и одежду неизвестного. Также, пострадавший указал патрульным направление движения, вероятного вора.

Уже через 10 минут, во время обследования прилегающей территории, полицейские обнаружили мужчину, похожего по описанию, которое предоставил заявитель. Потерпевший опознал мужчину, который украл детали кузова его автомобиля. При себе гражданин имел только инструменты: отвертку и молоток, а части кузова, с его слов, он уже успел сдать в пункт приема металлолома.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств и оказания правовой квалификации действий задержанного.

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