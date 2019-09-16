Патрульні затримали ймовірного крадія автомобільних деталей. Чоловік демонтував з чужого авто кузовні деталі та здав їх в металобрухт.

Нещодавно, на вулиці Гната Юри чоловік вирішив полагодити двигун свого транспортного засобу. Відійшовши на декілька хвилин за інструментами, громадянин залишив авто без нагляду, чим і скористався невідомий, який поцупив деталі кузова.

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Самостійно наздогнати та затримати крадія громадянин не зміг, тож викликав поліцію. Власнику вдалося запам'ятати зовнішній вигляд та одяг невідомого. Також, потерпілий вказав патрульним напрямок руху, ймовірного крадія.

Вже за 10 хвилин, під час обстеження прилеглої території, поліцейські виявили чоловіка, схожого за описом, що надав заявник. Потерпілий впізнав чоловіка, котрий поцупив деталі кузова його автомобіля. При собі громадянин мав тільки інструменти: викрутку та молоток, а частини кузову, з його слів, він вже встиг здати до пункту прийому металобрухту.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманого.

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