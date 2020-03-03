В некоторых странах система использования биоэтанола давно существует и автомобилисты используют биотопливо в смеси с бензином. В Украине тоже появилась такая инициатива.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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Базовые вещи, которые предлагает господин Герус.

с 1 июля 2021 года устанавливается квота 5% для биоэтанола в смеси с бензином. Анализируется целесообразность дальнейшего поэтапного увеличения таких квот до 7% -8%.

за невыполнение этой квоты устанавливаются жесткие наказания в виде штрафов (Минеконоенерго предлагает стимулы через различные ставки акциза)

контроль осуществляется Госпотребслужбой и/или Госэкоинспекцией

смешивание бензина с биоэтанолом может быть у субъектов, которые имеют лицензию на производство топлива, а также у субъектов, имеющих лицензию на оптовую торговлю и хранение топлива (нефтебазы), имеют сертифицированную лабораторию или договор с сертифицированной лабораторией.

"На сегодня в Украине потребляется около 2 млн тонн бензинов в год на сумму около 50 млрд грн. Около 55% этого объема – это импорт. Если 5% от этого будет составлять биоэтанол, то украинский рынок биоэтанола увеличится почти в 5 раз и составит более 100 тыс тонн в год (около 3 млрд грн). Производством будут заниматься украинские заводы из украинского сырья, что означает новые рабочие места и производство украинских продуктов с высокой добавленной стоимостью вместо экспорта сырья. Вместе с тем, сотни аграрных предприятий являются потенциальными производителями биоэтанола, поэтому никакой монополизации быть не может, уверен, на рынке будет достаточная конкуренция среди производителей", – пишет Андрей Герус.

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