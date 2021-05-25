С сегодняшнего дня до 1 июня перекрыты участки трасс М-05 и М-06 в Киевской области

На двух международных трассах, где строятся транспортные развязки, М-05 Киев – Одесса и М-06 Киев – Чоп, частично временно закрыты полосы для движения автотранспорта.

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Сейчас строительство двух развязок на этапе, когда необходимо использовать тяжелую строительную технику: краны, экскаваторы, буровая установка.

М-06 Киев – Чоп км 21+767 (Стоянка) – левый проезд в направлении Киева закрыт на период с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00).

Движение будет осуществляться одной полосой в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении г. Львов).

В этот период будут проведены работы по установке временной металлической опоры на тяжелом бетонном фундаменте со стороны разделительной полосы и края обочины с последующей установкой на них металлических балок формообразователей.

М-05 Киев – Одесса км 15+390 с. Чабаны с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00) правый проезд в направлении г. Одесса закрыт.

Движение автотранспорта будет осуществляться одной полосой по левой части (в направлении г. Киев).

Строительство этой развязки на этапе устройства буронабивных свай на эстакаде за пределами проезжей части, и для выполнения этого вида работ, тяжелую дорожную технику необходимо разместить на проезжей части.

На период ограничения движения будут установлены предупредительные временные знаки, согласно согласованной схеме ОДР.