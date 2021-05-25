Від сьогодні до 1 червня перекриті ділянки трас М-05 та М-06 в Київській області

На двох міжнародних трасах, де будуються транспортні розв'язки, - М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп частково тимчасово закрито смуги для руху автотранспорту.

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Наразі будівництво двох розв'язок на етапі, коли необхідно використовувати важку будівельну техніку: крани, екскаватори, бурова установка.

М-06 Київ – Чоп - км 21+767 (Стоянка) – лівий проїзд у напрямку Києва закрито на період з 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00).

Рух буде здійснюватись однією смугою в обох напрямках по правій частини дороги (у напрямку м. Львів).

У цей період будуть проведені роботи з встановлення тимчасової металевої опори на важкому бетонному фундаменті зі стороні розділової смуги та краю узбіччя з подальшим встановленням на них металевих балок формоутворювачів.

М-05 Київ – Одеса км 15+390 с. Чабани з 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00) правий проїзд у напрямку м. Одеса закрито.

Рух автотранспорту буде здійснюватись однією смугою по лівій частині (у напрямку м. Київ).

Будівництво цієї розв'язки на етапі влаштування буронабивних паль на естакаді за межами проїзної частини, та задля виконання цього виду робіт, важку дорожню техніку необхідно розмістити на проїзній частині.

На період обмеження руху, підрядніом будуть встановлені попереджувальні тимчасові знаки, згідно погодженої схеми ОДР.