Дорожную технику производства "КрАЗ" передали региональным подразделениям "Укравтодора".

Вчера, 31 октября, с участием генерального директора ЗАО "АвтоКрАЗ" Романа Черняка в Киеве состоялась передача комбинированных дорожных машин (КДМ) на базе самосвала КрАЗ-65055 с солеразбрасывающим оборудованием "SCHMIDT" точного дозирования и поворотным отвалом, предназначенных для круглогодичного содержания магистральных и городских автодорог с асфальто и цементобетонным покрытием.

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Техника отечественного производителя – "АвтоКрАЗ", готова к применению для расчистки дорог от снега и борьбы с гололедом. Министр инфраструктуры Украины В. Криклий, выступая на брифинге для представителей государственных и региональных СМИ, говорил о подготовке к содержанию дорог в зимний период: "Мы полностью готовы к осложнениям в зимнее время, имеем весь необходимый фрикционный материал – соль, песок, химию, для того, чтобы мы могли обеспечить должным образом прохождение зимнего сезона. Мы хотим, чтобы в этот период не было пробок, чтобы не было опасности для наших граждан, для автомобилей. В этом нам помогут вот эти красавцы – КрАЗы. В этом они, вместе с другой техникой, обеспечат надлежащее содержание и эксплуатацию дорог".

И. о. главы "Укравтодора" А. Федоренко добавил: "Мы сделали 4 мобильные отряды в Харьковской, Херсонской, Ровенской и Киевской областях, в каждой будет работать по 10 автомобилей КДМ. Они будут выполнять задачи как на территории этих областей, так и в смежных. Ряд областей будут обеспечены автозагонами по 3-4 единицы. Они будут действовать там, где наиболее сложные участки. Итак, мы готовы к сложным условиям холодного периода".

Технические параметры самосвала КрАЗ-65055: двигатель мощностью – 380 л. с.; колесная формула 6×4, рулевой механизм интегрального типа; тормозная система с АВС и РГС; кабина – цельнометаллическая, трехместная, с дополнительным отопителем, с установлением ремней безопасности. Самосвальный кузов объемом – 12 м. куб. Автомобиль оборудован дополнительными фарами на крыльях для обеспечения полноценного освещения дороги при использовании переднего отвала. Вместимость бункера для соли – 9,0 м. куб. Бункер имеет защиту от солевой коррозии. Разбрасыватель изготовлен так, чтобы иметь возможность работать, кроме соли, также с песком, гравием или их смесями. Разбрасыватель имеет систему увлажнения антигололедного материала соляным раствором.

КДМ на базе самосвала КрАЗ-65055 будут использоваться не только зимой, но и в теплый период – как самосвалы для перевозки сыпучих грузов различных видов, при текущих ремонтных работах.

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