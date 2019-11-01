Дорожню техніку виробництва "КрАЗ" передали регіональним підрозділам "Укравтодору".

Вчора, 31 жовтня, за участю генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Романа Черняка у Києві відбулася передача комбінованих дорожніх машин (КДМ) на базі самоскиду КрАЗ-65055 із солерозкидальним обладнанням "SCHMIDT" точного дозування та поворотним відвалом, що призначені для цілорічного утримання магістральних та міських автодоріг із асфальто- та цементобетонним покриттям.

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Техніка вітчизняного виробника — "АвтоКрАЗу", готова до застосування для розчищення доріг від снігу та боротьби з ожеледицею. Міністр інфраструктури України В. Криклій, виступаючи на брифінгу для представників державних та регіональних ЗМІ, говорив про підготовку до утримання доріг у зимовий період: "Ми повністю готові до ускладнень зимової пори, маємо весь необхідний фрикційний матеріал — сіль, пісок, хімію, для того, щоб ми могли забезпечити належним чином проходження зимового сезону. Ми прагнемо, щоб у цей період не було заторів, щоб не було небезпеки для наших громадян, для автівок. У цьому нам допоможуть ось ці красені — КрАЗи. Цього сезону вони, разом із іншою технікою, забезпечать належне утримання та експлуатацію доріг".

В. о. голови "Укравтодору" О. Федоренко додав: "Ми зробили 4 мобільні загони у Харківській, Херсонській, Рівненській та Київській областях, в кожній буде працювати по 10 автомобілів КДМ. Вони виконуватимуть завдання як на території цих областей, так і в суміжних. Низка областей будуть забезпечені автозагонами по 3-4 одиниці. Вони діятимуть там, де є найбільш складні ділянки. Отже, ми готові до складних умов холодного періоду".

Технічні параметри самоскиду КрАЗ-65055: двигун потужністю — 380 к. с.; колісна формула 6×4; кермовий механізм інтегрального типу; гальмова система з АВС та РГС; кабіна — суцільнометалева, тримісна, з додатковим опалювачем, із встановленням пасів безпеки. Самоскидний кузов об’ємом — 12 м. куб. Автомобіль обладнаний додатковими фарами на крилах для забезпечення повноцінного освітлення дороги під час використання переднього відвалу. Місткість бункеру для солі — 9,0 м. куб. Бункер має захист від сольової корозії. Розкидач виготовлений так, щоб мати можливість працювати, крім солі, також піском, гравієм або їх сумішами. Розкидач має систему зволоження антиожеледного матеріалу соляним розчином.

КДМ на базі самоскиду КрАЗ-65055 будуть використовуватися не лише взимку, а в теплий період — як самоскиди для перевезення сипучих вантажів різних видів, під час поточних ремонтних робіт.

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