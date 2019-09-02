Эксперты установили причину разрушения моста в Харьковской области, которое состоялось на прошлой неделе. По их мнению, мост обвалился из-за проезда и торможения перегруженного грузового транспортного средства.

Именно к такому выводу пришли эксперты, проводившие комиссионный осмотр путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 (подъезд к Международному аэропорту "Харьков", на участке км 0+518 в г. Харьков).

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“В результате осмотра установлено, что при проезде и торможении перегруженного грузового транспортного средства произошло разрушение части ригеля опоры вследствие среза консольной части со стороны прогона. Такие разрушения происходят мгновенно и отследить их возникновение и развитие во времени при эксплуатации невозможно”, – жалуются в “Укравтодоре”.

В комиссии принимали участие: эксперт по обследованию зданий и сооружений ГП "Госдорнии"; руководитель, главный инженер и ведущий строительный эксперт "Укрголовмостоекспертиза"; научный сотрудник кафедры мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ.

Сейчас на мосту проводятся аварийные работы по укреплению сооружения от дальнейшего разрушения. Скорость движения железнодорожного транспорта под сооружением остается ограниченной.

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Напомним, на прошлой неделе дорожники установили посты дежурства, блоки, світлоелементи и обратились к полиции по организации круглосуточного дежурства правоохранителей на перекрытой участке.