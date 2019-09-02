Експерти встановили причину руйнування мосту в Харківській області, яке відбулося минулого тижня. На їхню думку, міст обвалився через проїзд та гальмування перевантаженого вантажного транспортного засобу.

Саме такого висновку дійшли експерти, що проводили комісійний огляд шляхопроводу через залізничні колії на автомобільній дорозі М-18-1 (під’їзд до Міжнародного аеропорту "Харків", на ділянці км 0+518 в м. Харків).

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“В результаті огляду встановлено, що при проїзді та гальмуванні перевантаженого вантажного транспортного засобу відбулось руйнування частини ригеля опори внаслідок зрізу консольної частини з боку прогону. Такі руйнування відбуваються миттєво і відслідкувати їх виникнення та розвиток в часі при експлуатації неможливо”, – скаржаться в “Укравтодорі”.

У комісії брали участь: експерт з обстеження будівель і споруд ДП "ДерждорНДІ"; керівник, головний інженер та провідний будівельний експерт "Укрголовмостоекспертиза"; науковий співробітник кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки ХНАДУ.

Наразі на мосту здійснюються аварійні роботи зі зміцнення споруди від подальшої руйнації. Швидкість руху залізничного транспорту під спорудою залишається обмеженою.

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Нагадаємо, минулого тижня дорожники встановили пости чергування, блоки, світлоелементи та звернулися до поліції щодо організації цілодобового чергування правоохоронців на перекритій ділянці.