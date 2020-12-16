Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник со стеклянной панорамной крышей за 1,6 миллиона гривны.

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко, которое входит в состав концерна "Укроборонпром" 8 декабря заказало у ООО" Восток Автомир "легковой автомобиль за 1,64 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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Фирма поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander. Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат контроль.

Комплектация Toyota Highlander, которую приобрело госпредприятие из "Укроборонпрома", – Premium. Такие автомобили можно приобрести в автосалонах за 1,63 млн грн.

Закупку, которая не подпадает под закон "О публичных закупках", провели по допороговой процедуре. "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.