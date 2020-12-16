Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик зі скляним панорамним дахом за 1,6 мільйона гривнь.

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченко, яке входить до складу концерну "Укроборонпром", 8 грудня замовило ТОВ "Восток Автомир" легковий автомобіль за 1,64 млн грн. Про це повідомляється в системі "Прозорро".

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Фірма поставить повнопривідний позашляховик Toyota Highlander. Автомобіль матиме скляний панорамний дах з люком, навігаційну систему GPS, подушки безпеки, підігрів та вентиляцію передніх сидінь, камеру заднього виду, підігрів керма, мультифункціональне кермо, хромове обрамлення решітки радіатора, автоматичний клімат контроль.

Комплектація Toyota Highlander, яку придбало держпідприємство з "Укроборонпрому", – Premium. Такі автомобілі можна придбати в автосалонах за 1,63 млн грн.

Закупівлю, яка не підпадає під закон "Про публічні закупівлі", провели за допороговою процедурою. "Восток Автомир" був єдиним учасником. Сума купівлі відповідає очікуваній вартості.