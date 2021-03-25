В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития "Укрпочта" заключила с компанией VIDI договор на закупку 1 860 автомобилей Сitroen Berlingo.

Автомобили предназначены для передвижных почтовых отделений, сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Первые авто "Укрпочта" должна получить уже в конце будущего лета. По словам Криклия, на данный момент более 600 передвижных почтовых отделений работают в самых отдаленных районах 7 областей. До конца года их будет 2500.

В пресс-службе "Укрпочты" уточнили, что поставщиком автомобилей станет группа компаний VIDI – официальный дилер французского концерна PSA Peugeot Citroën. Закупка стала возможной благодаря привлечению кредита ЕБРР на 33 млн евро.

Закупленные компанией новые Citroеn Berlingo L2 "Worker" производятся на заводах группы Stellantis. ООО "Пежо Ситроен Украина" будет импортировать их в Украину из Италии. "В рамках тендера "Укрпочта" закупила базовый автомобиль по цене на 21,3% ниже рыночной: розничная цена Citroеn Berlingo L2 "worker" на март 2021 года составила 572,7 тыс. грн. Стоимость полноценного дооборудования передвижного отделения составила 679,4 тыс. грн", – уточнили в "Укрпочте".