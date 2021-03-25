У рамках спільного проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку "Укрпошта" уклала з компанією VIDI договір на закупівлю 1 860 автомобілів Сitroen Berlingo.

Автомобілі призначені для пересувних поштових відділень, повідомив в Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Перші авто "Укрпошта" повинна отримати вже в кінці майбутнього літа. За словами Криклія, на даний момент більше 600 пересувних поштових відділень працюють у найвіддаленіших районах 7 областей. До кінця року їх буде 2500.

У прес-службі "Укрпошти" уточнили, що постачальником автомобілів стане група компаній VIDI - офіційний дилер французького концерну PSA Peugeot Citroën. Закупівля стала можливою завдяки залученню кредиту ЄБРР на 33 млн євро.

Закуплені компанією нові Citroёn Berlingo L2 "Worker" виробляються на заводах групи Stellantis. ТОВ "Пежо Сітроен Україна" буде імпортувати їх в Україну з Італії. "В рамках тендеру "Укрпошта" закупила базовий автомобіль за ціною на 21,3% нижче ринкової: роздрібна ціна Citroёn Berlingo L2" worker "на березень 2021 року становить 572,7 тис. грн. Вартість повноцінного дообладнання пересувного відділення склала 679,4 тис. грн", - уточнили в "Укрпошті".