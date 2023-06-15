Речь идет только о штрафах, зафиксированных системой WIM.

С начала года в государственный бюджет уплачено более 100 млн грн штрафов за нарушение габаритно-весового контроля, зафиксированные системами автоматической фиксации WIM.

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Только за прошедшую неделю “Укртрансбезопасность” вынесла 467 постановлений более чем на 6,5 млн грн.

Больше всего нарушителей зафиксировано в Днепропетровской области – 134 постановления более чем на 2 млн грн.

На сегодняшний день работают 48 WIM-систем на следующих автодорогах:

Винницкая обл. – М-21 (WIM 13), М-30 (WIM 55)

Волынская обл. – М-19 (WIM 44), М-07 (WIM 54)

Днепропетровская обл. – М-30 (WIM 58, WIM 20, WIM 60, WIM 78)

Волынская обл. – М-06 (WIM 11), М-21 (WIM 65, WIM 27)

Закарпатская обл. – М-25 (WIM 28), Н-13 (WIM 83)

Запорожская обл. – Н-08 (WIM 15, WIM 69)

Ивано-Франковская обл. – Н-10 (WIM 56)

Киевская обл. – М-06 (WIM 1, WIM 2), М-03 (WIM 3, WIM 59), М-05 (WIM 5), М-07 (WIM 6)

Кировоградская обл. – М-30 (WIM 12), Н-23 (WIM 29)

Львовская обл. – Н-09 (WIM 46), М-06 (WIM 34)

Одесская обл. – Н-33 (WIM 79), Т-16-27 (WIM 80), М-05 (WIM 49)

Полтавская обл. – М-22 (WIM 7), Н-31 (WIM 8), М-03 (WIM 53), Р-60 (WIM 77)

Ровенская обл. – Н-25 (WIM 51)

Тернопольская обл. – М-19 (WIM 66), Н-18 (WIM 67), М-30 (WIM 76)

Хмельницкая обл. – Н-03 (WIM 14, WIM 47), М-30 (WIM 23, WIM 50), Н-25 (WIM 48)

Черкасская обл. – Н-01 (WIM 9, WIM 10)

Черновицкая обл. – Н-10 (WIM 57)

Харьковская обл. – М-03 (WIM 81)

Сумская обл. – Н-07 (WIM 71), Р-65 (WIM 72)

Укртрансбезопасность призывает соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Это позволит сохранить дорожную инфраструктуру и избежать непредвиденных расходов.