Житель Зборова Игорь Радь строил машину вместе с внуком и потратил на свой проект два с половиной года.

Мужчина рассказал " общественное. Тернополь”, что конструировал машину два с половиной года. Он сделал ее для того, чтобы зимой можно было чистить снег и ездить на природу, например, вывезти охотников в лес или достать застрявший в сугробе автомобиль.

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Для своего проекта Игорь Радь использовал буквально все, что было под рукой. Основой для вездехода стала самодельная рама из профильной трубы 80×40 миллиметров. Передняя часть кузова его машины-это польский фургон Zuk, двигатель – от ”Москвича”, задняя оконное стекло – от Volkswagen Scirocco, а гусеницы – самодельные, с колес. Интересно, что выглядит весь этот “салат” вполне прилично.

Фото: самодельный гусеничный вездеход со Зборова / снимки экрана видео общественное. Тернополь

В движение снегоход приводит 1,5-литровый двигатель от “Москвич 412” мощностью 75 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 70 километров в час, по словам владельца. Мотор расположен между передними креслами. Вместо руля установлены два рычага – традиционная система управления для гусеничных машин.