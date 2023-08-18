Мало того, что сделан вручную Bentley Blower Jr. на 85% меньше оригинальной классической модели 1929 года, так он еще и получил электрическую трансмиссию.

Необычная версия Blower Jr. компании The Little Car Company истоками касается ограниченной серии из 12 автомобилей, выпущенных в далеком 1929 году.

Инженеры отмечают, что помимо меньших размеров и разных механических компонентов, Blower Jr. является точной копией популярного спортивного автомобиля того времени. Машина создана в сотрудничестве с Bentley's Heritage Collection. Для этого The Little Car Company предоставили доступ к оригиналу стоимостью 29 247 500 евро, что позволило максимально реалистично сделать уменьшенную копию.

Оригинальный Bentley Blower 1929 (слева) по сравнению с Blower Jr. (справа). Фото: Little Car

Изготовленный автомобиль имеет размеры 3,7 м в длину и 1,5 м в ширину, что меньше средней супермини. Капот выгнули из алюминия. Задняя часть выполнена из углеродного волокна вместо ясеня, как это было в те далекие годы. First Edition получил тот же зеленый оттенок, что и гоночный автомобиль №2.

Водитель и пассажир сидят друг за другим. Такова тогда была схема размещения сидений. Здесь немного осовременили кресла и добавили блок с ремнями безопасности. Фото: Little Car

Багажник разместили в замыкающемся переработанном топливном баке. Алюминиевая приборная панель, обивка для сидений и веревочный руль First Edition выглядят как миниатюрные версии оригинала, даже несмотря на то, что некоторые датчики и элементы управления были изменены.

Современные удобства включают в себя экран навигации Garmin, камеру заднего вида и USB-порт для зарядки.

Эта электрическая мини воздуходувка Bentley Jr. - лучшая игрушка для взрослых. Фото: Little Car

Силовой агрегат оригинала отсутствует. Тогда стоял громкий 4½-литровый двигатель с наддувом мощностью 240 л.с. (180 кВт/245 л.с.). А Blower Jr. получил электродвигатель мощностью 20 л.с. (15 кВт/20 л.с.). Его разместили сзади.

Крохотного электромотора достаточно для максимальной скорости 72 км/ч. Установленная на полу батарея 48 В обеспечивает запас хода 105 км без подзарядки. Зарядный порт расположен спереди, внутри поддельного корпуса нагнетателя.

Для конца 20-х годов прошлого века приборная панель здесь очень насыщенная. В нынешней версии датчики приборов и элементы управления были несколько изменены. Фото: Little Car

Blower Jr. посадили на стальную раму, включающую листовые пружины и амортизаторы трения с корректной периодичностью. Тормозами на передних и задних барабанах здесь от Brembo.

Эта модель разрешена в эксплуатации на улицах в Великобритании, ЕС и США.

С арядный порт здесь встроили в передний фальшкорпус нагнетателя. Фото: Little Car

Ожидается, что производство Blower Jnrl компанией The Little Car Company начнется во втором квартале 2024 года. Тираж будет ограничен – 99 моделей. О цене изготовитель пока не сообщает.