Мало того, що зроблений вручну Bentley Blower Jr. на 85% менший від оригінальної класичної моделі 1929 року, так він ще й отримав електричну трансмісію.

Незвична версія Blower Jr. компанії The Little Car Company витоками торкається обмеженої серії з 12 автомобілів, випущених у далекому 1929 році.

Інженери зазначають, що окрім менших розмірів і різних механічних компонентів, Blower Jr. є точною копією популярного тогочасного спортивного автомобіля. Машину створено у співпраці з Bentley's Heritage Collection. Для цього The Little Car Company надали доступ до оригіналу вартістю 29 247 500 євро, що дозволило максимально реалістичною зробити зменшену копію.

Оригінальний Bentley Blower 1929 року (ліворуч) порівняно з Blower Jr. (праворуч). Фото: Little Car

Виготовлений автомобіль має розміри 3,7 м у довжину та 1,5 м у ширину, що є меншим за середній суперміні. Капот вигнули з алюмінію. Задня частина виконана з вуглецевого волокна замість ясена, як це було в ті далекі роки. First Edition отримав той самий зелений відтінок, що й гоночний автомобіль № 2.

Водій та пасажир сидять один за одним. Така тоді була схема розміщення сидінь. Тут трохи осучаснили крісла та додали блок з пасками безпеки. Фото: Little Car

Багажник розмістили у переробленому паливному баку, що замикається. Алюмінієва панель приладів, оббивка для сидінь і мотузкове кермо First Edition виглядають як мініатюрні версії оригіналу, навіть попри те, що деякі датчики та елементи керування були змінені.

Сучасні зручності включають екран навігації Garmin, камеру заднього виду та USB-порт для зарядки.

Ця електрична міні-повітродувка Bentley Jr. — найкраща іграшка для дорослих. Фото: Little Car

Силовий агрегат оригіналу відсутній. Тоді стояв гучний 4½-літровий двигун з наддувом потужністю 240 к.с. (180 кВт / 245 к.с.). Натомість Blower Jr. отримав електродвигун потужністю 20 к.с. (15 кВт / 20 к.с.). Його розмістили ззаду.

Крихітного електромотора достатньо для максимальної швидкості 72 км/год. Встановлена на підлозі батарея 48 В забезпечує запас ходу 105 км без підзарядки. Зарядний порт розташований спереду, всередині підробленого корпусу нагнітача.

Для кінця 20-х років минулого століття панель приладів тут дуже насичена. В нинішній версії датчики приладів та елементи керування були трохи змінені. Фото: Little Car

Blower Jr. посадили на сталеву раму, що включає листові пружини та амортизатори тертя з коректною періодичністю. Гальмами на передніх і задніх барабанах тут від Brembo.

Ця модель дозволена в експлуатації на вулицях у Великій Британії, ЄС та США.

Зарядний порт тут вмонтували у передній фальшкорпус нагнітача. Фото: Little Car

Очікується, що виробництво Blower Jnrl компанією The Little Car Company почнеться в другому кварталі 2024 року. Тираж буде обмеженим – 99 моделей. Про ціну виробник поки не повідомляє.