На торги будет выставлена двухдверная Alfa Romeo 1900, созданная 56 лет назад итальянскими стилистами из Autotecnica del Lario.

Ателье с берегов озера Комо снабдило купе особым кузовом, собранным вручную из алюминия. Продавцы обращают внимание, что никаких доказательств причастности Autotecnica del Lario к работе над Альфой нет, но почерк итальянцев узнается легко. Общий тираж составил всего восемь экземпляров.

Мотор взят у стандартной 1900-й без изменений: 1,9-литровая “четверка” с парой карбюраторов развивает ровно сотню “лошадей”.

Нынешний хозяин полностью восстановил машину, покрасив кузов в зеленый цвет, привычный скорее для классических английских спорткаров. Окончательная цена пока неизвестна, но продавцы рассчитывают примерно на 200 000 долларов.