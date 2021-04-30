На торги буде виставлена дводверна Alfa Romeo 1900, створена 56 років тому італійськими стилістами з Autotecnica del Lario.

Ательє з берегів озера Комо забезпечило купе особливим кузовом, зібраним вручну з алюмінію. Продавці звертають увагу, що ніяких доказів причетності Autotecnica del Lario до роботи над Альфою немає, але почерк італійців пізнається легко. Загальний тираж склав всього вісім примірників.

Мотор узятий у стандартної 1900-й без змін: 1,9-літрова «четвірка» з парою карбюраторів розвиває рівно сотню «коней».

Нинішній господар повністю відновив машину, пофарбувавши кузов в колір, зелений, звичний швидше для класичних англійських спорткарів. Остаточна ціна поки невідома, але продавці розраховують приблизно на 200 000 доларів.