Corvette ZR-1 1990-1995 годов давно недооценивали. Существует такая шутка о том, что люди покупают двигатель ZR-1 и получают C4 Corvette бесплатно. Однако это может измениться, поскольку в последнее время цены стали расти.

Этот Corvette ZR-1 1990 года, доступный в Реестре DuPont, имеет пробег всего 30 миль и стоит 119 500 долларов США. Согласно описанию, состояние у автомобиля как у нового.

Автомобиль включает в себя все оригинальные аксессуары, включая журнальный столик ZR-1, специальный кожаный держатель для документов, кассету музыкального сэмплера ZR-1, кассету ZR-1 VHS и золотой брелок ZR-1. Он также содержит оригинальную наклейку для окна и полную документацию.

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Компания Chevrolet разработала Corvette ZR-1 1990 как «Короля горы». Не просто лучший Corvette, а настоящий суперкар, который может противостоять Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach и Porsche 911 Turbo. Он объединился с Lotus, чтобы разработать новый V8 двигатель с 32 клапанами с таким же рабочим объемом, что и малый блок L98. Двигатель, получивший название LT-5, требовал специального инструмента и сборки, который GM передала Mercury Marine.

Результатом стал C4 Corvette с 375 лошадиными силами вместо стандартных 245. Оснащенный шестиступенчатой механической коробкой передач, он разгонялся до первой сотни за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляла 288 км/ч. Система подвески FX3 была специально разработана компанией Bilstein с использованием той же технологии, что и у Porsche 959.

С C4 Corvette ZR-1 было всего две проблемы. Он выглядел как стандартный Corvette с закругленными задними фонарями, а его цена по каталогу начиналась почти с 60 000 долларов США, что почти вдвое больше стандартного Corvette. Chevrolet усугубил эту проблему в 1992 году, когда представил Corvette с двигателем LT1. Производя 300 лошадиных сил, производительность базового Corvette значительно улучшилась. Время разгона снизилось до середины пятисекундного диапазона, а максимальная скорость возросла.

Многие годы цены на C4 Corvette ZR-1 в отличном состоянии колебались около 30 000 долларов, но недавно это изменилось. Цены подкрались до 40 тысяч долларов США на автомобили с малым пробегом. Согласно перечню duPont, C4 ZR-1 «обреченно ценен и начинает появляться в списках коллекционеров как следующий автомобиль эры 90-х, за которым начнут охотиться».