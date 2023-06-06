Corvette ZR-1 1990-1995 років давно недооцінювали. Існує такий жарт про те, що люди купують двигун ZR-1 і отримують C4 Corvette безкоштовно. Однак це може змінитися, оскільки останнім часом ціни почали зростати.

Цей Corvette ZR-1 1990 року, доступний у Реєстрі DuPont, має пробіг лише 30 миль і коштує 119 500 доларів США. Згідно з описом, стан у автомобіля як у нового. Автомобіль включає в себе всі оригінальні аксесуари, включно з журнальним столиком ZR-1, спеціальним шкіряним тримачем для документів, касетою музичного семплера ZR-1, касетою ZR-1 VHS і золотим брелоком ZR-1. Він також містить оригінальну наклейку на вікно та повну документацію.

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Компанія Chevrolet розробила Corvette ZR-1 1990 року як «Короля гори». Не просто найкращий Corvette, а справжній суперкар, який може протистояти Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach і Porsche 911 Turbo. Він об’єднався з Lotus, щоб розробити новий двигун V8 з 32 клапанами з таким же робочим об’ємом, що й малий блок L98. Двигун, який отримав назву LT-5, вимагав спеціального інструменту та складання, який GM передала Mercury Marine.

Результатом став C4 Corvette із 375 кінськими силами замість стандартних 245. Оснащений шестиступінчастою механічною коробкою передач, він розганявся до першої сотні за 4,9 секунди, а максимальна швидкість становила 288 км/год. Система підвіски FX3 була спеціально розроблена компанією Bilstein з використанням тієї ж технології, що й у Porsche 959.

З C4 Corvette ZR-1 було лише дві проблеми. Він виглядав як стандартний Corvette із закругленими задніми ліхтарями, а його ціна за каталогом починалася майже з 60 000 доларів США, що майже вдвічі більше, ніж стандартний Corvette. Chevrolet ускладнив цю проблему в 1992 році, коли представив Corvette з двигуном LT1. Виробляючи 300 кінських сил, продуктивність базового Corvette значно покращилася. Час розгону знизився до середини п’ятисекундного діапазону, а максимальна швидкість зросла.

Протягом багатьох років ціни на C4 Corvette ZR-1 у відмінному стані коливалися близько 30 000 доларів, але нещодавно це змінилося. Ціни підкралися до 40 000 доларів США на автомобілі з малим пробігом. Відповідно до переліку duPont, C4 ZR-1 «приречено цінний та починає з’являтися в списках колекціонерів як наступний автомобіль ери 90-х, за яким почнуть полювати».