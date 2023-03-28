Эксклюзивный Mercedes-Benz 500 SEC AMG являлся иконой среди автомобилей 1980-х. Автомобиль имел динамику на уровне суперкаров Ferrari и Lamborghini тех лет.

В Великобритании нашли невероятно редкое заряженное купе Mercedes-Benz 500 SEC AMG 1985 года, простоявшее в гараже 17 лет. Видео было опубликовано на YouTube-канале The Late Brake Show.

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Ателье AMG взяло за основу стандартное купе и заменило 3,0-литровый 6-цилиндровый двигатель на 6,0-литровый двигатель V8. После наработки мощность автомобиля составляла 360 л.с. и 526 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимал всего около 5 секунд. Для сравнения, Ferrari Testarossa выполняла это упражнение за 5,2 секунды.

Всего было выпущено около 30 экземпляров Mercedes-Benz 500 SEC AMG. Один из них находится в этом гараже.

Пробег эксклюзивного автомобиля составляет всего 84 387 километров. Последние 17 лет он пылился в гараже.

Несмотря на то, что автомобиль простоял в гараже 17 лет, его удалось завести. Двигатель все еще находится в рабочем состоянии, но авто нужно отремонтировать.