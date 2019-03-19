Компактный сити-кар перейдет на сторону электрической силы.

Fiat 500 следующего поколения будет выпускаться исключительно с электрической силовой установкой. Об этом заявил директор по маркетингу группы FCA Оливье Франсуа.

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На Женевском автосалоне руководитель группы Fiat-Chrysler сообщил британскому изданию Auto Express, что ситикар Fiat 500, который выпускается с 2005 года, доживает последние дни на конвейере, поскольку его преемником будет совершенно новая машина, разработанная с нуля и с электрической силовой установкой.

Фото: Fiat 500 / Fiat

“Новый 500 полностью обновлен. Это совершенно новая вещь. Такой себе хорошенький урбан-Тесла. Типично итальянский электрокар с привкусом “дольче вита” (сладкая жизнь). Это полная противоположность Centoventi”, – сказал Оливье Франсуа, вспомнив также о концепте электрического сити-кара, представленном в Женеве.

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