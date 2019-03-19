Компактний сіті-кар перейде на бік електричної сили.

Fiat 500 наступного покоління випускатиметься виключно з електричною силовою установкою. Про це заявив директор з маркетингу групи FCA Олів'є Франсуа.

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На Женевському автосалоні керівник групи Fiat-Chrysler повідомив британському виданню Auto Express, що сітікар Fiat 500, який випускається з 2005 року, доживає останніх днів на конвеєрі, оскільки його наступником буде абсолютно нова машина, розроблена з нуля і з електричною силовою установкою.

Фото: Fiat 500 / Fiat

“Новий 500 повністю оновлено. Це цілком нова річ. Такий собі гарненький урбан-Тесла. Типово італійський електрокар з присмаком “дольче віта” (солодке життя). Це повна протилежність Centoventi”, – сказав Олів'є Франсуа, згадавши також про концепт електричного сіті-кара, представлений у Женеві.

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