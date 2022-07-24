В это воскресенье, 24 июля, изменяется механизм подготовки и переподготовки водителей.

С 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения. Изменится подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов – теоретическую и практическую части подготовки водителей отныне разграничивают.

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Теперь желающим получить водительское удостоверение, сначала нужно пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД. А уже со знаниями ПДД и со Свидетельством об окончании теоретической подготовки начинать практический курс и выезжать на улицы за рулем.

На теоретическом курсе обучения человеку нужно освоить правила дорожного движения, правила эксплуатации транспортных средств, основы безопасности движения и оказание медицинской помощи. Внутренний теоретический экзамен в автошколе отменяется. После обучения учебное заведение формирует Свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. Затем – экзамен в территориальном сервисном центре МВД, кроме будущих водителей категорий ВЕ, С1Е, СЭ, D1E и DE. Все, кто успешно его сдают, получают Свидетельство, которое является пропуском на практический курс обучения. Свидетельство будет действовать в течение 1 года. То есть, тот, кто успешно сдал теоретический экзамен имеет только год на то, чтобы пройти практический курс обучения. При условии, если этот срок прошел, а человек, который хотел получить водительское удостоверение, так и не сдал следующий экзамен по практическому вождению, обучение нужно начинать сначала.

На практическом курсе нужно научиться управлять автомобилем. После его завершения – экзамен. Сдача практического экзамена в автошколе обязательна. Заведение будет выдавать Свидетельство об окончании практической подготовки. Оно будет действовать в течение двух лет.

Следует отметить, что ранее смена автошколы не предполагалась. Теперь же можно выбрать из аккредитованных учебных заведений одно для теоретического обучения, а для практического – другое.

Все, кто до 24 июля, до вступления Постановления в силу начали подготовку, переподготовку в автошколе и повышение квалификации водителей транспортных средств, продолжают обучение в соответствии со старыми нормами и сдают внутренние экзамены в автошколе и экзамены в территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.

Итак, чтобы получить водительское удостоверение кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов: