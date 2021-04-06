Часто можно получить штраф за мелкое нарушение, которое не влечет и не может по своей природе повлечь никаких последствий.

В частности, это может быть движение в крайней левой полосе, если правая не занята, но покрытие правой полосы повреждено. За проезд перед светофором на несколько сантиметров дальше стоп линии. За то, что водитель забыл дома "бумажный" полис, однако фактически автомобиль застрахован, что всегда проверяется по базе МТСБУ и тому подобное.

Читайте также: Кто получит штраф за непристегнутого пассажира

Например, и проезд на несколько сантиметров за стоп линию перед светофором, и проезд всего перекрестка на красный свет квалифицируются на основании одной нормы КУоАП и предусматривают одинаковую сумму штрафа – 510 грн (ч. 2 ст. 122). В то же время, первое нарушение носит формальный характер и не влечет никаких последствий, а второе – создает серьезный риск ДТП.

Поэтому, Кодекс отделяет среди всех правонарушений такую категорию нарушений, как малозначительные нарушения. При этом, кодекс не содержит четкого определения или перечня малозначительных правонарушений.

Однако, по своей сути это правонарушение, которое имеет формальный характер, не наносит значительных убытков или тяжких последствий. Такое нарушение не создает аварийной ситуации или препятствий другим транспортным средствам или пешеходам и тому подобное.

При малозначительности административного правонарушения КУоАП предоставляет инспектору право освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 22 КУоАП).

Решение о назначении устного замечания принимается лично инспектором в соответствии с оценкой им всех обстоятельств дела. То есть при наличии малозначительного нарушения инспектор имеет полное право вынести устное замечание с оформлением соответствующего постановления.

При вынесении устного замечания водитель освобождается от правовых последствий за такое правонарушение. В таком случае он считается не привлекавшимся к административной ответственности.

Поэтому при совершении малозначительного правонарушения требуйте, чтобы инспектор рассмотрел вопрос о вынесении устного замечания. При получении устного замечания, водитель не привлекался к административной ответственности.