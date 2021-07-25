Автомобиль, в котором мы ездим – продукт во всех отношениях сложный. И чтобы управлять им безопасно и чтобы пользоваться всеми его функциями (и за что заплачены ваши деньги), надо хотя бы в общих чертах знать, как он устроен.

Курс обучения на водительские права во всех развитых странах всегда содержит хотя бы немного информации о строении автомобиля. Это совершенно верно, даже если большинство граждан ездит на новеньких машинах и никогда не открывает капот. Ведь только зная назначение основных узлов и агрегатов, можно ожидать от них и от машины в целом определенного поведения и реакции на работу органами управления.

Современный кузов проектируется с учетом требований к безопасности пассажиров в случае тяжелого ДТП

Кузов

Это главная часть машины, ведь в нем размещаются пассажиры и багаж, и к нему также крепятся все агрегаты и системы, которые приводят машину в действие. От кузова зависит вид машины, ее функциональность и статус модели. Снизу, под днищем расположена ходовая часть, спереди (реже сзади) – двигатель и трансмиссия.

Еще одно важное назначение кузова – защита пассажиров при ДТП. Современные кузова имеют “мягкие” переднюю и заднюю части и жесткую, прочную капсулу салона, гдеразмещаются люди. В случае ДТП передок или задок легко сминается, поглощая энергию удара. Зато пассажиры внутри не испытывают больших нагрузок и не травмируются, ударяясь о детали интерьера.

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Двигатель

Абсолютное большинство автомобилей сегодня имеют под капотом двигатель внутреннего сгорания (ДВС). В нем топливо, сгорая в цилиндрах, толкает поршни, которые вращают коленчатый вал – который, в свою очередь, передает свой крутящий момент через трансмиссию на колеса.

Большинство современных двигателей имеют четыре цилиндра, но не редкость и трехцилиндровые конструкции

Двигатель имеет несколько систем, отказ которых приводит к остановке автомобиля: система зажигания, электрооборудование, топливная система и система охлаждения.

Последние пять-десять лет большую популярность приобретают электромобили, которые вместо ДВС имеют электромотор и аккумулятор. В гибридных автомобилях есть и ДВС, и электромотор, в зависимости от модели авто и режима движения они могут работать и по очереди, и одновременно.

Трансмиссия

Чтобы передать мощность от двигателя к колесам, используется коробка передач и приводы к колесам – так называемые ШРУСы и иногда карданы. У автомобилей с приводом на все четыре колеса (полный привод или 4х4) может быть еще раздаточная коробка и специальная муфта подключения второй пары колес.

Автоматическая трансмиссия классического типа (гидромеханическая АКП) на сегодня является одним из самых сложных агрегатов автомобиля

Коробка передач бывает с ручным переключением или автоматическая, последняя в свою очередь бывает классическим автоматом или роботизированным. "Роботы" тоже бывают разные – простые (дешевые) и преселективные (с двумя сцеплениями, дорогие).

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У полноприводных трансмиссий одна ось (чаще всего передняя) постоянно ведущая, а вторая подключается при необходимости – водителем или автоматически. В электромобилях трансмиссия упрощена и не требует от водителя переключений, у гибридов, наоборот, трансмиссия сложная и управляется электроникой.

Ходовая часть

Главное в ходовой – колеса. Через них автомобиль опирается на дорогу, они же держат машину на курсе, заданном водителем. Современные конструкторы пытаются расставлять колеса как можно ближе к углам кузова, потому что так автомобиль будет наиболее устойчивым на дороге. К кузову оси колес прикреплены не жестко, а через рычаги с шарнирами и пружинами – чтобы кузов и пассажиров не трясло на ухабах. Кроме мягких элементов – пружин (рессор) в ходовой части есть еще демпфирующие элементы – амортизаторы. Без них машину будет очень раскачивать на неровностях, а колеса плохо будут держаться за дорогу.

На современных авто существует несколько схем подвески колес, все они являются компромиссом между плавностью хода и чувствительной управляемостью

К ходовой также относят рулевое управление. Поворачивая руль, водитель через механизм с шестернями толкает тяги, которые направляют передние колеса в указанную сторону. На каждом колесе есть тормозные механизмы, которые соединены с педалью гидроприводом – шлангами и трубками с тормозной жидкостью, поэтому в тормозной системе важна герметичность. Кроме того, есть стояночный тормоз (ручник) – он, во-первых, удерживает машину на парковке, а во-вторых, выступает как аварийный, запасной тормоз. Поэтому так важно поддерживать ручник в исправном состоянии.

Рулевое управление состоит из многих компонентов, но постоянного внимания требуют обычно шарниры тяг – их следует вовремя заменять

Рекомендация Авто24

В дополнение к общим знаниям о строении автомобиля каждому автовладельцу желательно знать несколько главных особенностей его собственной модели. Например, это могут быть особенности переключения передач в роботизированной АКП, выгодный (для ускорения или экономии топлива) диапазон оборотов двигателя, правильное использование полного привода в трансмиссии и тому подобное. Об этих нюансах можно узнать у опытного владельца, у мастера СТО или в дилерском центре.

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