Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасности") Александра Погорелого. Причиной его увольнения указана смена правительства.

Об этом говорится в распоряжении правительства. Временно "Укртрансбезопасность" возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.

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"Укртрансбезопасность" – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией государственной политики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин утвердил главой "Укртрансбезопасности" Александра Погорелова, как победителя конкурса.

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