Потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине в 2019 г. увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,03 млн т. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Консалтинговой группы А-95".

Указанный объем включает в себя в том числе 110 тыс. т бутана, поступивших в качестве сырья на нефтехимический завод "Карпатнефтехим".

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По словам аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, итоговый рост превысил ожидания, сформированные ранее. "По итогам 9 месяцев мы выходили на 7-9% увеличение рынка, однако к концу года темпы роста увеличились", – отметил А. Куюн.

Эксперт считает, что уверенный рост стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа к бензину А-95, которое в среднем за 2019 г. составило 42,2% против 46,1% в 2018 г. По оценкам "А-95", рост потребления автогаза связан как с продолжающимся переоборудованием транспорта под использование пропан-бутана, так и с увеличением спроса со стороны существующих потребителей.

"Потенциал оборудования парка автомобилей ГБО еще не полностью исчерпан, а старые потребители стали больше ездить. Трейдеры также отмечают активизацию со стороны промышленных предприятий, в первую очередь комплексов по осушению зерна. Это создает предпосылки для роста потребления в следующие периоды", – считает А. Куюн.

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По данным "А-95", в 2019 году объем рынка автогаза в тоннах впервые превысил объем рынка бензина, который в 2019 г. составил 1,95 млн т.

Внутреннее производство СУГ повысилось на 6,1% (на 25 тыс. т), до 438 тыс. т, но его доля в балансе рынка сократилась с 22,5 до 21,5%. Крупнейшим производителем остается АО "Укргаздобыча" с объемом 176 тыс. т.

Импорт СУГ в 2019 году на базе объемов "Карпатнафтохима" увеличился на 12,5% (на 178 тыс. т), до 1,6 млн т.

Прямые поставки из РФ в 2019 г. выросли на 36%, до 694 тыс. т, а доля российского газа в балансе рынка повысилась с 28 до 34%. Таким образом Россия вернула место крупнейшего источника поставки СУГ на украинский рынок, опередив Беларусь.

Объем прямых поставок из Казахстана вырос на 18%, до 297 тыс. т, а их доля в балансе составила 14,6%.

Морской импорт СУГ в 2019 г. увеличился до максимальных за весь период наблюдений 58 тыс. т, что соответствует 3% баланса рынка. По сравнению с 2018 годом, объем морского импорта вырос в 3,2 раза.

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