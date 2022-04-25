Местные жители не растерялись – прибежали с тарой и начали его собирать.

В Ереване фура попала в ДТП, после чего с прицепа грузовика начал вытекать мед. Жидкий мед начал выливаться из прицепа фуры прямо на дорогу. В результате под грузовиком образовалась огромная липкая лужа желтого цвета.

Когда местные жители поняли, что это именно мед, они начали искать посуду для его сбора. Приходили кто с чем – тарелками, мисками, канистрами, бутылками. “Медовая” фура вытекала довольно долго.

Смотрите видео о “медовой” фуре в Ереване:

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