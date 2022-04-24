С началом войны немалая часть украинских автомобилистов ограничила пользование машиной – в том числе из-за экономии моторесурса и опасения, что что-то сломается, a оплатить ремонт возможности не будет. Авто 24 знает, как ездить так, чтобы механизмы изнашивались минимально, а угроза случайной поломки приблизилась к нулю.

Каждый визит на СТО – это дополнительные финансовые расходы, которых в настоящее время украинским гражданам – что оставшимся дома, что вынужденным переселенцам – приходится избегать. Поэтому, не вдаваясь глубоко в теорию надежности, упрощенно скажем, что есть два вида угроз для механизмов автомобиля. Это во-первых, естественный износ в парах трения, а во-вторых, поломки деталей (как правило, достаточно старых) в результате нагрузок, близких к чрезмерным.

Посещение СТО при бережном обращении с автомобилем можно сократить. Но планового обслуживания это не касается.

Отметим, что мы здесь даже не говорим о нештатных режимах эксплуатации – перегрузке багажом и пассажирами, импровизированных гонках, поездках в условиях, для которых данная модель авто не предназначена и т.д. Такие ситуации нужно просто исключить из своей практики, если вы хотите реже заезжать на СТО.

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Итак, как управлять машиной, чтобы снизить износ и риск неожиданной поломки?

Обороты

Все манипуляции с органами управления должны быть плавными и выверенными. Во многом на это влияют обороты двигателя. При движении их следует держать в оптимальном, среднем (для каждой модели двигателя) диапазоне. Для бензиновых машин это ориентировочно 2000 – 3500 об/мин. Однако большие нагрузки (ускорения, буксировка, подъемы) нельзя давать мотору при оборотах ниже 2500 об./мин., а для энергичного ускорения или обгона следует раскручивать двигатель до 4000 – 4500 об./мин. Для типичного дизеля оптимальный с точки зрения сохранения мотора диапазон лежит где-то на 500 об/мин ниже.

Если часто нагружать двигатель слишком низкими или высокими оборотами, ответственные пары трения быстро достигнут критического износа.

Ямы

На состояние ходовой части и трансмиссии оказывают большое влияние дороги, по которым движется машина. На каждой яме вступают в активную работу все шарниры подвески, рулевого управления и трансмиссии – это дополнительный износ. Причем пары трения в шарнирах испытывают большие, даже предельные нагрузки, когда выбоина глубокая, и тем более, когда машина влетает в нее на скорости. Поэтому лучше избегать препятствий, которые приводят к работе подвески с большими амплитудами – то есть большие ямы лучше не торопясь объехать.

В ходовой части любого авто есть много шарниров, которые работают – и изнашиваются – на малейших неровностях.

Маршруты

Каждая остановка и каждое ускорение после нее – сокращение ресурса автомобиля. Ведь чрезмерный износ деталей возникает при так называемых знакопеременных нагрузках и переходных процессах, которые происходят именно при замедлениях и ускорениях. Поэтому лучше выбирать такие маршруты, где можно долгое время ехать с равномерной скоростью, без светофоров, перекрестков и пробок – пусть даже по километражу эта дорога будет длиннее.

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Холодный двигатель

В холодное время года (или даже свежим весенним утром) не давайте большой нагрузки на холодные агрегаты. Это не значит, что нужно четверть часа прогревать мотор под окном дома, в условиях украинской зимы достаточно нескольких минут. Более важно первый километр после старта не нагружать холодный двигатель и трансмиссию чрезмерно низкими и очень высокими оборотами, ускорениями и частыми переключениями передач. И не глушите мотор сразу после длительной, напряженной поездки – дайте ему полчаса поработать без нагрузки на холостом ходу, чтобы сравнялась температура поршней, цилиндров и их головок.

Строгое соблюдение сроков регламентного обслуживания – одно из главных условий долгой и беспроблемной жизни любого агрегата.

Сервис

Все производите вовремя – регламентное ТО, замену масел, рабочих жидкостей, фильтров, колодок и других расходных деталей. При этом важно использовать качественные материалы (но не обязательно оригинальные, рекомендованные вашим автопроизводителем). Да, иногда это стоит недешево, но в конце концов неплановые ремонты обойдутся еще дороже.

Рекомендация Авто24

Что есть то есть: подобный режим экономии существенно ограничивает нашу водительскую свободу и прежние, мирные привычки. И здесь есть два пути. Можно смириться и ждать лучших времен, наслаждаясь мыслями типа “после войны оторвусь”. А можно изменить философию эксплуатации машины и научиться получать удовольствие от комфортного неторопливого движения. Ведь для настоящего водителя и поклонника техники само лишь ощущение четкой, слаженной работы механизмов уже является определенным наслаждением.

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