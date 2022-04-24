З початком війни певна частина українських автомобілістів обмежила користування машиною – у тому числі через економію моторесурсу і побоювання, що щось зламається, а змоги відремонтувати авто не буде. "Авто 24" знає, як їздити так, що механізми будуть зношуватись мінімально, а загроза випадкової поламки наблизиться до нуля.

Кожен візит на СТО – це додаткові фінансові витрати, яких у теперішній час доводиться уникати. Тож не вдаючись глибоко у теорію надійності, спрощено скажемо, що є два види загроз для механізмів автомобіля. Це по-перше, природне зношування у парах тертя, а по-друге, поламки деталей (як правило, доволі старих) внаслідок навантажень, близьких до надмірних.

Відвідування СТО за умов бережного поводження з автомобілем можна скоротити. Але планового обслуговування це не стосується.

Наголосимо, що ми тут навіть не говоримо про нештатні режими експлуатації – перевантаження багажем, імпровізовані перегони, поїздки в умовах, для яких дана модель не призначена тощо. Такі ситуації треба просто виключити зі своєї практики, якщо ви не хочете бути частим гостем в автосервісі.

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Отже, як керувати машиною, щоб зменшити зношування та ризик несподіваної поламки?

Оберти

Усі маніпуляції з органами керування мають бути плавними та вивіреними. Значною мірою на це впливають оберти двигуна. Під час руху їх треба тримати в оптимальному, середньому (для кожної моделі двигуна) діапазоні. Для бензинових машин це орієнтовно 2000 – 3500 об/хв. Проте, великі навантаження (прискорення, буксирування, підйоми) не можна давати моторові при обертах нижче 2500 об/хв, а для енергійного прискорення або обгону варто розкручувати двигун до 4000 – 4500 об/хв. Для типового дизеля оптимальний з точки зору збереження мотора діапазон лежить десь на 500 об/хв нижче.



Якщо часто навантажувати двигун надто низькими або високими обертами, відповідальні пари тертя швидко досягнуть критичного зносу.

Ями

На стан ходової частини та трансмісії дуже впливають дороги, якими рухається машина. На кожній ямі вступають в активну роботу всі шарніри підвіски, рульового управління та трансмісії – а це додаткове зношування. Причому пари тертя у шарнірах зазнають більших, навіть граничних навантажень, коли вибоїна глибока, і тим більше коли машина влітає у неї на швидкості. Тож краще уникати перешкод, які спричиняють роботу підвіски з великими амплітудами – тобто великі ями краще не кваплячись об’їхати.

У ходовій частині будь-якого авто є багато шарнірів, які працюють – і зношуються – на найменших нерівностях.

Маршрути

Кожна зупинка і кожне прискорення після неї – це скорочення ресурсу автомобіля. Адже надмірне зношення деталей виникає під час так званих перемінних навантажень та перехідних процесів, які відбуваються саме під час уповільнень і прискорень. Тому краще обирати такі маршрути, де можна тривалий час їхати з рівномірною швидкістю, без світлофорів, перехресть та пробок – нехай навіть за кілометражем ця дорога буде довшою.

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Холодний двигун

В холодну пору року (або навіть холодним весіннім ранком) не створюйте великого навантаження на холодні агрегати. Це не значить, що треба чверть години прогрівати мотор під вікном будинку, в умовах української зими достатньо і кількох хвилин. Більш важливо перший кілометр після старту не навантажувати холодні двигун і трансмісію надмірно низькими та дуже високими обертами, прискореннями та частими перемиканнями передач. І не глушіть мотор відразу після тривалої, напруженої поїздки – дайте йому з півхвилини попрацювати без навантаження на холостому ходу, щоб зрівнялася температура поршнів, циліндрів та їхніх головок.

Суворе дотримання строків регламентного обслуговування – одна з головних умов довгого та безпроблемного життя будь-якого агрегата.

Сервіс

Все робіть вчасно – регламентне ТО, заміну олив, робочих рідин, фільтрів та інших витратних деталей. При цьому важливо використовувати якісні матеріали (але не обов’язково оригінальні, рекомендовані вашим автовиробником) Так, іноді це обходиться недешево, але врешті-решт непланові ремонти стануть ще дорожче.

Рекомендація Авто24

Що є те є: подібний “режим економії” суттєво обмежує нашу водійську свободу і колишні, мирні звички. Тут є два шляхи. Можна змиритися і чекати кращих часів, втішаючись думками на кшталт “після війни відірвуся”. А можна змінити філософію експлуатації машини і навчитися отримувати задоволення від комфортного неквапливого руху. Адже для справжнього водія і шанувальника техніки навіть відчуття роботи механізмів вже є певною насолодою.

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