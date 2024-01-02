Утром 2 января Киев атаковали десятки ракет. В результате падения обломков в столице возникли пожары. Также пострадал автосалон с новыми авто.

Во время массированной ракетной атаки на Киев сильно пострадал автосалон, где сгорело около 30 автомобилей. Соответствующее видео публикуют Телеграмм-каналы.

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Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: "По предварительным результатам, противник применил 99 средств воздушного нападения - ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей".

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".