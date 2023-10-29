Совершенно новые "Форды" 1980-х годов нашли спустя почти 40 лет в заброшенном салоне, ставшем для автомобилей своеобразной капсулой времени.

Шесть автомобилей Ford, заблокированных в немецком дилерском центре почти четыре десятилетия, разыскали хроникеры из YouTube-канала Auto Retro. Толчком для поиска стала обнаруженная серия фотографий 2010 года о закрытом автосалоне с машинами внутри. Канал решил попытаться определить, где они находятся и есть ли они там после закрытия 37 лет спустя.

С помощью Google Earth они разыскали этот выставочный зал. Несмотря на то, что блогеры не знали, есть ли машины все еще там, все же решили проехать 1609 км от своего дома в Великобритании до Германии, чтобы посмотреть, узнать и убедиться.

Читайте также Капсула времени: 30-летнюю Mazda RX-7 продают за сумасшедшие деньги

К их счастью, машины там были. Внутри через стекло виднелись пятидверный хэтчбек Ford Sierra зеленого цвета, пятидверный хэтчбек Sierra 1,6л красного цвета, Sierra Estate синего цвета, Fiesta S Mk2, Escort 1.1 Laser Mk3 и дизельный Orion 1,6 л.

В далеком 1986 году, когда автосалон закрылся, эти машины для того времени были не так уж популярны. Сейчас они интересны уже тем, что практически при нулевом пробеге их в мире, вероятно, не осталось в таком хорошем состоянии, за исключением резиновых компонентов, конечно.

Смазочные фильтры Bosch защищают двигатель. Они надежно отделяют сажу и металлические частицы от проворного масла. Рекламная информация

Внутрь попасть не удалось, поскольку это частная собственность, но через стекло видно, что на машинах "и муха не сидела". Фото: Auto Retro

На видео оператору удалось отснять одометр одного из автомобилей, показывающий всего 4 км пробега. Понятно, что с двигателем в случае восстановления придется покопаться, но кузов и салон каждого из шести автомобилей находятся в удивительно хорошем состоянии. Поскольку внутри салона сухо, то машины не подверглись коррозии – нет никакой ржавчины.

Как выяснили репортеры Auto Retro, владелец автосалона умер в середине 80-х, и вдова решила просто оставить все как есть. Некоторое время она убирала машины и выставочный зал, пока не ушла в дом престарелых. За десятилетие автосалон остался невредимым, не разграбленным, хотя был отключен от сигнализации и энергоснабжения.