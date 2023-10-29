Абсолютно нові "Форди" 1980-х років знайшли майже через 40 років у покинутому салоні, що став для автомобілів своєрідною капсулою часу.

Шість автомобілів Ford, що були заблоковані у німецькому дилерському центрі майже чотири десятиліття, розшукали хронікери з YouTube-каналу Auto Retro. Поштовхом для пошуку стала виявлена серія фотографій 2010 року про закритий автосалон з машинами всередині. Канал вирішив спробувати визначити, де вони знаходяться і чи є вони там через 37 років після закриття.

За допомогою Google Earth вони знайшли цей виставковий зал. Попри те, що блогери не знали напевно, чи машини все ще там, все-таки вирішили проїхати 1609 км від свого дому у Великобританії до Німеччини, щоб подивитися, дізнатися і переконатися.

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На їхнє щастя, машини там були. Всередині через скло виднілися п’ятидверний хетчбек Ford Sierra зеленого кольору, п’ятидверний хетчбек Sierra 1,6 л червоного кольору, Sierra Estate синього кольору, Fiesta S Mk2, Escort 1.1 Laser Mk3 та дизельний Orion 1,6 л.

У далекому 1986 році, коли автосалон закрився, ці машини для того час були не такими вже й популярними. Нині вони цікаві уже тим, що практично при нульовому пробігу їх у світі, імовірно, не лишилося у такому хорошому стані, за винятком гумових компонентів.

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Всередину потрапити не вдалося, оскільки це приватна власність, але через скло видно, що на машинах "і муха не сиділа". Фото: Auto Retro

На відео оператору вдалося відзняти одометр одного з автомобілів, який показує всього 4 км пробігу. Зрозуміло, що з двигуном у разі відновлення доведеться покопирсатися, але кузов та салон кожного з шести автомобілів знаходяться у напрочуд хорошому стані. Оскільки в середині салону сухо, то машини не зазнали корозії – немає жодної іржі.

Як з’ясували репортери Auto Retro, власник автосалону помер у середині 80-х, і що його вдова вирішила просто залишити все як є. Деякий час вона прибирала машини та виставковий зал, поки не пішла в будинок для літніх людей. За десятиліття автосалон лишився неушкодженим, не розграбованим, хоча був й відключеним від сигналізації та енергопостачання.