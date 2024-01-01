В бабушкином гараже внук нашел заброшенные Ferrari и Lamborghini

В США обнаружили заброшенные суперкары Lamborghini Countach и Ferrari 308. Последние 20 лет они простояли заброшенными в гараже дома пенсионерки. Об этом рассказывает сайт Focus.ua.

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Суперкары 80-х случайно нашел внук женщины. Однажды он пришел в гости к бабушке и решил заглянуть в гараж, который давно не открывал. Под кучами старой одежды и другого хлама он обнаружил Ferrari 308 и Lamborghini Countach.

Стоит отметить, что муж американки был владельцем фирмы по прокату суперкаров. После ее банкротства в начале 2000-х он распродал большинство авто, однако эти две машины оставил. Вскоре его не стало и машины так и остались в гараже.

Состояние суперкаров оставляет желать лучшего и они не способны самостоятельно передвигаться, а в Lamborghini нет руля. Однако теперь их отреставрируют, ведь это ценные коллекционные модели.

К примеру, цена Lamborghini Countach 1981 года достигает 500 000 долларов. Это версия LP500S с 4,8-литровым V12 на 380 л. с., которая способна разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 293 км/ч.

Ferrari 308 значительно дешевле – стоит примерно 80 000 долларов. Пока год выпуска и версия модели не установлены, но известно, что такие суперкары комплектовали 3,0-литровым V8 мощностью от 205 до 255 сил.