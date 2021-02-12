По данным Белорусской автомобильной ассоциации, рынок упал, причем на значительные 30 процентов по отношению к январю прошлого года и на еще более впечатляющие 37,6 процента по отношению к декабрю 2020 года.

БАА подвела итоги продаж новых автомобилей за январь. Результат неутешительный: продано 2 760 автомобилей (включая легкие коммерческие). В январе прошлого года было продано 3 908 авто. Нынешний январь практически повторил результат 2018 года, когда было продано 2 593 новых авто.

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Девять марок преодолели отметку в 100 проданных авто. При этом два импортера Lada успели реализовать за январь 621 авто. Это безоговорочное первое место, причем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя. А это – марка Geely с результатом 315 проданных авто. Чуть меньше у Skoda – 279 авто. Четвертое и пятое места – у Volkswagen и Renault – 273 и 250 автомобилей соответственно.

Изменения произошли и в топ-20 самых продаваемых моделей. Lada Vesta с начала года вышла в лидеры продаж – 298 авто. Причем если проследить результаты продаж в течение прошлого года, то в январе 2021 года Lada Vesta практически не потеряла. Второе место неожиданно заняла Skoda Rapid – 207 автомобилей. Совсем немного отстал Volkswagen Polo – 196 штук. Четвертое место досталось Kia Rio – 191 авто. На пятое место вышла Lada Granta – 122 проданных автомобиля. И только на шестом месте оказался Geely Atlas – 112 авто. За ним следует Geely Coolray – 95 машин.

Сергей Михневич, глава БАА, говорит, что январские результаты стали для дилеров холодным душем. “Ситуация, честно говоря, нас смутила: мы не ожидали такого резкого снижения рынка. Конечно, мы предполагали, что рассчитывать на какие-то перспективы роста сложно, но к такому снижению были не готовы. Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, и все они негативные на фоне экономических проблем. На падении продаж сказалось негативное восприятие покупателем перспектив своих доходов, соответственно замораживаются дорогостоящие операции в целом во всех сегментах рынка, в том числе и автомобильном. Люди перестают принимать решение о замене автомобиля”, – говорит эксперт.

Эксперт объяснил, что оптимистичный прогноз на 2021 год предполагал сохранение уровня продаж, как в прошлом году, а пессимистичный – десятипроцентное падение. Но январь показал, что спад будет больше, чем ожидали.