За даними Білоруської автомобільної асоціації, ринок впав, причому на значні 30 відсотків по відношенню до січня минулого року і на ще більш вражаючі 37,6 відсотка по відношенню до грудня 2020 року.

БАА підвела підсумки продажів нових автомобілів за січень. Результат невтішний: продано 2760 автомобілів (включаючи легкі комерційні). У січні минулого року було продано 3908 авто. Нинішній січень практично повторив результат 2018 року, коли було продано 2593 нових авто.

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Дев'ять марок подолали позначку в 100 проданих авто. При цьому два імпортера Lada встигли реалізувати за січень 621 авто. Це беззастережне перше місце, причому з дворазовим відривом від найближчого переслідувача. А це - марка Geely з результатом 315 проданих авто. Трохи менше у Skoda - 279 авто. Четверте і п'яте місця - у Volkswagen і Renault - 273 і 250 автомобілів відповідно.

Зміни відбулися і в топ-20 найбільш продаваних моделей. Lada Vesta з початку року вийшла в лідери продажів - 298 авто. Причому якщо простежити результати продажів протягом минулого року, то в січні 2021 року Lada Vesta практично не втратила. Друге місце несподівано посіла Skoda Rapid - 207 автомобілів. Зовсім трохи відстав Volkswagen Polo - 196 штук. Четверте місце дісталося Kia Rio - 191 авто. На п'яте місце вийшла Lada Granta - 122 проданих автомобіля. І тільки на шостому місці опинився Geely Atlas - 112 авто. За ним слідує Geely Coolray - 95 машин.

Сергій Міхневич, голова БАА, каже, що січневі результати стали для дилерів холодним душем. “Ситуація, чесно кажучи, нас збентежила: ми не очікували такого різкого зниження ринку. Звичайно, ми припускали, що розраховувати на якісь перспективи зростання складно, але до такого зниження були не готові. Сьогодні ми розглядаємо кілька варіантів розвитку подій, і всі вони негативні на тлі економічних проблем. На падінні продажів позначилося негативне сприйняття покупцем перспектив своїх доходів, відповідно заморожуються дорогі операції в цілому у всіх сегментах ринку, в тому числі і автомобільному. Люди перестають приймати рішення про заміну автомобіля”, - каже експерт.

Експерт пояснив, що оптимістичний прогноз на 2021 рік передбачав збереження рівня продажів минулого року, а песимістичний - десятивідсоткове падіння. Але січень показав, що спад буде більший, ніж очікували.