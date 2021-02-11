На зважаючи на те, що ЗАЗ після довгого простою почав виробляти автомобілі, загальна статистика по січню 2021 року невтішна.

У січні 2021 року підприємства українського автопрому виготовили 604 од. автотранспортних засобів, що на 29% менше, ніж у першому місяці 2020 року, повідомляє Укравтопром.

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Найбільше у минулому місяці було виготовлено легкових автомобілів – 576 шт. На ЗАЗі випустили 325 легкових авто, а на Єврокарі 251 машину. Незважаючи на те, що у січні поточного року статистику в цьому сегменті формували вже два підприємства – ЗАЗ і Єврокар, а не одне, як торік, випуск легкових автомобілів у річному обчисленні впав майже на 27 відсотків.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становив 4 шт., що удвічі менше, ніж рік тому. Як і у січні 2020 р., всі виготовлені на заводі “Черкаський автобус”.

На 58% впало автобусне виробництво. За місяць в Україні було виготовлено 24 автобуси. Найбільшу кількість випустив завод “Черкаський автобус” – 15 шт. На ЗАЗі повідомили про виробництво 8 автобусів. Січневий результат Часівоярського автобусного заводу – 1 шт.