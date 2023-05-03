Передвижная самогонная станция пряталась в лесах Беловежской пущи.

В Белоруссии выстроили передвижной самогонный аппарат на базе УАЗ «Буханка». В соседнем государстве действует статья местного КоАП, согласно которой физическим лицам запрещено производить самогон, а также конструировать аппараты для приготовления алкоголя.

Читайте также: УАЗ будет продавать "УАЗик" и "Буханку" мексиканцам

За нарушение законодательства предусмотрена конфискация оборудования, уничтожение напитков, а также штраф в размере 185 белорусских рублей (2700 грн). В связи с этим, предприимчивые бутлегеры совершенствуют навыки для организации процесса дистилляции.

Двое жителей Белоруссии построили передвижной самогонный аппарат на базе классической «Буханки». Для этого они срезали крышу фургона, установили в грузовой отсек гигантский самогонный аппарат, после чего приварили крышу назад. Чтобы автомобиль не остановили сотрудники милиции, самогонщики передвигались по ним по лесам Беловежской пущи.

Однако конспирация не помогла. Через некоторое время силовики задержали бутлегеров. Передвижной самогонный аппарат сопровождали еще два автомобиля, в которых находились котел и мука, необходимые для производства самогона. Милиционеры изъяли около 60 литров готовой продукции, а также будто-бы уничтожили около шести тонн браги.