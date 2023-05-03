Пересувна самогонна станція переховувалась у лісах Біловезької пущі.

У Білорусії збудували пересувний самогонний апарат на базі УАЗ «Буханка». У сусідній державі діє стаття місцевого КпАП, за якою фізичним особам заборонено виготовляти самогон, а також конструювати апарати для приготування алкоголю.

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За порушення законодавства передбачено конфіскацію обладнання, знищення напоїв, а також штраф у розмірі 185 білоруських рублів (2700 грн). У зв'язку з цим, заповзятливі бутлегери удосконалюють навички для організації процесу дистиляції.

Двоє мешканців Білорусії збудували пересувний самогонний апарат на базі класичної «Буханки». Для цього вони зрізали дах фургона, встановили у вантажний відсік гігантський самогонний апарат, після чого приварили дах назад. Щоб автомобіль не зупинили співробітники міліції, самогонники пересувалися ним лісами Біловезької пущі.

Проте конспірація не допомогла. Через деякий час силовики затримали бутлегерів. Пересувний самогонний апарат супроводжували ще два автомобілі, в яких знаходилися казан і борошно, необхідні для виробництва самогону. Міліціонери вилучили близько 60 літрів готової продукції, а також ніби-то знищили приблизно шість тонн браги.