Місцевий імпортер планує продавати весь модельний ряд "УАЗ", включаючи знамениту "Буханку", котру мексиканці назвали Bukhara.

Прес-служба Ульяновського автозаводу оголосила про відкриття офіційного дилерського центру в Мексиці. До цієї країни поставлятиметься увесь модельний ряд російського бренду.

Бідний південний сусід США планує до кінця року закупити більше сотні УАЗів різних моделей, включаючи й одного з довгожителів – повнопривідний мікроавтобус УАЗ-2206. Причому останній планують продавати у різних модифікаціях. На наступний рік компанія Logistics Dynamics Corporation з міста Монтеррей, що стала місцевим імпортером, планує ввезти у країну три сотні машин і відкрити ще пару нових дилерських центрів.

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Фото: “Екран” сайта офіційного дилера УАЗ у Мексиці з рекламою моделі Hunter, відомого також як “Бобік” / знімок екрану

“Буханку” для Мексики перейменували у Bukhara. Решту моделей продаватимуть під тими ж назвами, що й у Росії: Hunter, Patrol, Pickup та Рrofi.

Logistics Dynamics Corporation планує не просто продавати машини, а ще й вчити правильно на них їздити. Для цього буде запущено UAZ Off-road Driving School – фірмову школу водіння на бездоріжжі.

Якою буде вартість російських машин у Мексиці – поки невідомо. Офіційний сайт містить детальну інформацію про машини, однак прайс-лист хоча б на одну модель поки відсутній.

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