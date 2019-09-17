Нефтепродукты на заправках Украины могут подорожать на 1,5 грн/литр. Так считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Рост мировых цен на нефть, связанный с атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, а также проблемы с топливообеспечением на внутреннем рынке вскоре могут повлечь за собой увеличение розничных цен на нефтепродукты в Украине на 1,5 грн/литр, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"Влияние может быть очень быстрым. В отличие от привычного нам лага (реагирование на изменение цен в мире) две-три недели сейчас ситуация будет развиваться быстрее, поскольку на внутреннем рынке существует очень острая проблема обеспечения топливом", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по его словам, в августе рынок использовал значительные объемы запасов топлива и в сентябре работает "с колес", которых в нынешней ситуации не хватает, что замедляет поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Также влияет отсутствие трубопроводного транспорта российского дизельного топлива, а план по поставкам российского топлива из Гомеля вдвое ниже ожидаемого.

Кроме того, Мозырский НПЗ (Беларусь) в сентябре снизит отгрузки в Украину из-за остановки на ремонт 15 сентября. "Это привело к тому, что в некоторых регионах уже ощущается нехватка предложения", – отметил Куюн. По его мнению, дополнительные проблемы с топливообеспечением может создать Государственная таможенная служба, которая по результатам отбора проб заблокировала растаможку одной из поставленных по морю партий топлива, что замедляет разгрузку других судов. "Имеем непростую ситуацию, когда в оптовом сегменте за последние две недели цены выросли на 10-15%. Это при том, что рост котировок из-за последних событий еще не было, и это вызвано исключительно внутренним фактором", – сказал директор консалтинговой группы "А-95".

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По его словам, в октябре возникнут дополнительные проблемы с топливообеспечением, поскольку на ремонт вслед за Мозырским НПЗ идет и Новополоцкий завод, на которые приходится около трети объема украинского рынка, и неясно, возобновятся ли поставки нефтепродуктопроводом российского топлива. Таким образом, недостаток снабжения и рост мировых цен на нефть могут привести к синергетическому эффекту на цены в стране.

Куюн считает, что первыми начнут поднимать цены в рознице станции эконом-сегмента, которые работают с минимальной маржей, тогда как обеспеченные контрактами по формульной цене АЗС премиум-сегмента отреагируют на ситуацию с небольшой задержкой.

Как сообщалось, в минувшую субботу произошло новое нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В частности, атакам беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. В результате было прекращено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране. Нефтяной рынок отреагировал на это событие резким скачком цен: при открытии азиатской сессии в понедельник цена Brent взлетела на 19% – максимальными темпами с 1991 года – до $71,95 за баррель, WTI подорожала на 15,5% – до $63,34 за баррель.

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