Нафтопродукти на заправках України можуть подорожчати на 1,5 грн / літр. Так вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Зростання світових цін на нафту, пов'язане з атакою на об'єкти нафтової промисловості Саудівської Аравії, а також проблеми з паливозабезпеченням на внутрішньому ринку незабаром можуть спричинити за собою збільшення роздрібних цін на нафтопродукти в Україні на 1,5 грн / літр, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"Вплив може бути дуже швидким. На відміну від звичного нам лага (реагування на зміну цін в світі) два-три тижні зараз ситуація буде розвиватися швидше, оскільки на внутрішньому ринку існує дуже гостра проблема забезпечення пальним", - сказав він в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, за його словами, в серпні ринок використовував значні обсяги запасів палива і у вересні працює "з коліс", яких в нинішній ситуації не вистачає, що уповільнює поставки нафтопродуктів залізничним транспортом. Також впливає відсутність трубопровідного транспорту російського дизельного палива, а план з постачань російського палива з Гомеля вдвічі нижче очікуваного.

Крім того, Мозирський НПЗ (Білорусь) у вересні знизить відвантаження в Україну через зупинку на ремонт 15 вересня. "Це призвело до того, що в деяких регіонах вже відчувається брак пропозиції", - зазначив Куюн. На його думку, додаткові проблеми з паливозабезпеченням може створити Державна митна служба, яка за результатами відбору проб заблокувала розмитнення однієї з поставлених по морю партій палива, що уповільнює розвантаження інших судів.

"Маємо непросту ситуацію, коли в оптовому сегменті за останні два тижні ціни виросли на 10-15%. Це при тому, що зростання котирувань через останні події ще не було, і це викликано виключно внутрішнім фактором", - сказав директор консалтингової групи "А-95".

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За його словами, в жовтні виникнуть додаткові проблеми з паливозабезпеченням, оскільки на ремонт слідом за Мозирським НПЗ йде і Новополоцький завод, на які припадає близько третини обсягу українського ринку, і не ясно чи поновляться постачання нафтопродуктопроводом російського палива. Таким чином, недолік постачання і зростання світових цін на нафту можуть призвести синергетичний ефект на ціни в країні.

Куюн вважає, що першими почнуть піднімати ціни в роздробі станції економ-сегмента, які працюють з мінімальною маржею, тоді як забезпечені контрактами по формульноій ціні АЗС преміум-сегмента відреагують на ситуацію з невеликою затримкою.

Як повідомлялося, минулої суботи стався новий напад на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Зокрема, атаки безпілотників зазнало найбільше в країні нафтопереробне підприємство Абкайк і велике нафтове родовище Хурайс. В результаті було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу, тобто близько половини всього обсягу, що видобувається в країні. Нафтовий ринок відреагував на цю подію різким стрибком цін: при відкритті азіатській сесії в понеділок ціна Brent злетіла на 19% - максимальними темпами з 1991 року - до $ 71,95 за барель, WTI подорожчала на 15,5%, до $ 63,34 за барель.

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