Речь идет не о легендарных янгтаймерах от BMW, а о продукции, которая выпущена несколько лет назад и уже требует немало средств на содержание.

В линейке моделей BMW огромное количество автомобилей, охватывающих почти все рыночные сегменты и в пользу немецкого бренда, было бы максимально продвигать свою продукцию, однако в рамках одного из выступлений перед аудиторией глава отдела устойчивого развития BMW Моника Дернай сделала обратное заявление.

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По словам топ-менеджера, лучше не покупать новый автомобиль, а беречь уже имеющуюся в собственности машину для заботы о природе. «Нам действительно нужно думать о продлении жизни автомобилей, чтобы не иметь рынка подержанных машин, где вы перепродаете автомобили друг другу. Лучше, если вы оставляете свою старую машину и просто улучшаете ее. Выходом может быть, например, возможность освежить интерьер», – объяснила Дернай.

«Например, чтобы автомобили были спроектированы так, чтобы можно было купить новое сиденье и установить вместо старого. Тогда и подержанный автомобиль будет выглядеть как новый, и у автопроизводителя есть бизнес-модель, и от этого выигрывает все общество», — добавила она.

В то же время с призывом более ответственно относиться к окружающей среде топ-менеджер BMW подчеркнула, что идеи пересадить всех на общественный транспорт или каршеринг утопичны. Рынок личных автомобилей был и остается огромным по своим объемам, поскольку на Земле достаточно мест, где плохо развит общественный транспорт и возможности для почасовой аренды автомобилей.