Мова йде не про легендарні янгтаймери від BMW, а про продукцію яка випущена кілька років тому і вже вимагає чимало коштів на утримання.

У лінійці моделей BMW величезна кількість автомобілів, які охоплюють майже всі ринкові сегменти і на користь німецького бренду було б максимально просувати свою продукцію, однак у рамках одного з виступів перед аудиторією голова відділу сталого розвитку BMW Моніка Дернай зробила зворотну заяву.

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За словами топ-менеджера, краще не купувати новий автомобіль, а берегти машину, яка вже є у власності, для турботи про природу. «Нам справді потрібно думати про продовження життя автомобілів, щоб не мати ринку уживаних машин, де ви перепродаєте автомобілі один одному. Краще, якщо ви залишаєте свою стару машину та просто покращуєте її. Виходом може бути, наприклад, можливість освіжити інтер'єр», – пояснила Дернай.

«Наприклад, щоби автомобілі були спроектовані так, щоб можна було купити нове сидіння і встановити замість старого. Тоді й уживаний автомобіль виглядатиме як новий, і автовиробник має бізнес-модель, і від цього виграє все суспільство», — додала вона.

Водночас із закликом більш відповідально ставиться до навколишнього середовища топ-менеджер BMW наголосила, що ідеї пересадити всіх на громадський транспорт чи каршеринг утопічні. Ринок особистих автомобілів був і залишатиметься величезним за своїми обсягами, оскільки на Землі достатньо місць, де погано розвинений громадський транспорт та можливості для погодинної оренди автомобілів.