Все автомобили даже одного цвета – именно он стал причиной того, что автомобили десятилетия провели в забвении.

На ферме в Шерем, недалеко от Рио-де-Жанейро в Бразилии, был найден могильник с шестью десятками автомобилей, в основном Chevrolet Chevette и Chevette Junior, за исключением нескольких Volkswagen Golf и Chevrolet Corsa. Автомобили хранились рядом со свинарником.

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Еще несколько недель назад визуальный шок был еще больше, поскольку под этой крышей было собрано 96 машин. Все они принадлежали бизнесмену Паскоалю да Рессуррейсау Афонсу Рего, некогда известному в Рио как “король такси”.

Несмотря на толстый слой пыли, можно заметить, что все автомобили имеют желтый цвет кузова. Это был стандартный цвет для автомобилей Volkswagen, выпущенных в 1977 году, а через два года он стал стандартным оттенком для такси в городе Рио-де-Жанейро.

Машины, хранившиеся в хранилище, не имеют голубых полос на бортах, шашечек на крыше и таксометров в кабинах. Большинство из них выпущены в 1992 и 1993 годах и имеют немалый пробег. Юридический спор с правительством штата мешал продавать транспортные средства на то время, поэтому их просто свезли в одно место и оставили на десятки лет.

Паскоаль умер восемь лет назад, в возрасте 92 лет, и компания перешла в руки 14 его наследников. Кабины оставались на складе до 2020 года, когда компании поступило предложение арендовать помещение. Тем временем управление юстиции наконец позволило продать списанные машины.

Фото: найденные в свинарнике автомобили Chevrolet / Motor1

"Сюда приехал парень по имени Патрик и купил десять автомобилей. Он сделал видео и поделился им в группах поклонников таких машин. С тех пор продажи стремительно растут. Здесь даже была полиция, думая, что это похищенные машины”, – сказал один из наследников бразильскому изданию Motor1.

Несмотря на состояние, старые машины продаются, как лом. Цены варьируются от 1300 до 2000 бразильских долларов – 240-370 долларов США, по текущему курсу обмена. Продавец говорит, что возобновлять регистрацию, чтобы снова вывести машины на дороги было не выгодно. Кроме того, новые владельцы хотят избежать покупателей, которые не регистрируют автомобили на себя и ездят на машинах, зарегистрированных на таксопарк.

"Я не размещал никакой рекламы. Все это было из уст в уста. Даже несмотря на это, все машины уже зарезервированы. К следующему вторнику сарай должен быть пустым", – говорит владелец.